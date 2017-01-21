Появилось видео с места ликвидации киллера с гранатой в Москве

Москва, 21 января. Подозреваемый в покушении на бизнесмена на Шмитовском проезде в Москве был убит при задержании. Мужчина отказался сдаваться и угрожал правоохранителям гранатой.

Операция по захвату подозреваемого проходила в ночь на 21 января. Полицейские и бойцы Росгвардии блокировали квартиру, в которой забаррикадировался мужчина. В ходе переговоров он выхватил предмет, похожий на гранату, пообещав взорвать ее. Правоохранителям пришлось открыть огонь на поражение и убить злоумышленника на месте.

Расстрелянный бизнесмен получил многочисленные ранения. Он все еще находится в крайне тяжелом состоянии, но накануне вышел из комы. Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения, сообщает телеканал 360.

Напомним, инцидент произошел в субботу в одной из квартир на Щелковском шоссе в российской столице, сообщала НСН.