Сирия, 21 января. ВКС России и ВВС Сирии отразили массированную атаку террористов ИГ* на правительственную базу под Дейр эз-Зором. ВВС США ударили по лагерю «Джебхат ан-Нусры»** на севере Идлиба. Около 100 боевиков оппозиционных группировок сдали оружие и покинули свои позиции в окрестностях Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

В населенном пункте Аль-Рахиба, расположенном на восточных склонах гор Каламун на западе от Дамаска, боевики формирования «Джейш Аль-Ислам»*** арестовали группу местных жителей по подозрению в работе на правительство Сирии. Как отмечает военный источник ФАН, таким образом террористы пытаются удерживать мирное населения на подконтрольных им территориях, опасаясь авиаударов ВВС Сирии.

Около 100 боевиков повстанческих группировок, принявших план перемирия и сложивших оружие, были эвакуированы из района населенного пункта Бейт Джин в окрестностях Дамаска в северную часть провинции Идлиб в рамках соглашения с представителями сирийского правительства.

Согласно уточненным данным, в результате минометного обстрела боевиками так называемой умеренной оппозиции жилых кварталов района Аль-Мазра в Дамаске погибли несколько мирных жителей, в том числе один ребенок, многие ранены. Кроме того, несколько мин разорвались рядом с территорией российского посольства.

Провинция Тартус

Российская Федерация и Сирия заключили соглашение, в соответствии с которым база российского флота в городе Тартус будет расширена и модернизирована. Согласно договоренностям, в Тартусе теперь могут находиться не более 11 военных кораблей РФ. При этом за внешнюю охрану береговой линии военной базы будет отвечать сирийская сторона, а оборона объекта с моря и воздуха возложена на Россию.

Провинция Алеппо

По информации начальника инженерных войск РФ генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого, российские саперные подразделения обезвредили более 26 тысяч взрывоопасных предметов на территории освобожденных районов города Алеппо за полтора месяца работы. В общей сложности было разминировано свыше двух тысяч гектаров территории, 3 210 объектов и более 700 км дорог.

Провинция Хомс

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают широкомасштабное наступление на позиции террористов ИГ в юго-восточной части провинции Хомс. Правительственные войска во главе с 10-й бронетанковой дивизией атаковали боевиков в 13 км к югу от авиабазы «Т-4». В результате им удалось отбить обширные территории в этом регионе, в том числе несколько нефтяных скважин. Кроме того, продолжаются бои в районе города Аль-Карьятейн. Действующие там военнослужащие специального батальона САА «Орлы пустыни» уже заняли значительную часть территорий.

Провинция Дейр эз-Зор

Отряды террористов ИГ предприняли попытку прорыва обороны правительственной армии вблизи военной базы на юге от города Дейр эз-Зор. Тем не менее ВВС Сирии и ВКС России оперативно ответили на атаку, нанеся по местам концентрации сил ИГ в общей сложности 40 авиаударов. В результате боевики были отброшены назад. В ходе операции было ликвидировано несколько десятков террористов.

Провинция Даръа

В западной части провинции Даръа возобновились ожесточенные бои между боевиками оппозиционных сил и террористами ИГ. В регионе ведутся взаимные массированные обстрелы из ракетных установок и крупнокалиберных артиллерийских орудий. Точная информация о численных потерях пока устанавливается, однако отмечается, что обе стороны понесли значительный урон в живой силе.

Провинция Идлиб

Согласно данным Пентагона, бомбардировщики ВВС США провели массированную бомбардировку позиций боевиков формирования «Джебхат Фатх аш-Шам» на севере провинции Идлиб. Авиация нанесла серию авиаударов по территории тренировочного лагеря террористов. В результате, как утверждает источник в министерстве обороны Штатов, было ликвидировано около 100 членов группировки.

Провинция Ракка

По данным информационного портала «Аль-Амак», подконтрольного ИГ, боевики формирования за последние сутки совершили два теракта. Смертники атаковали два блокпоста Сирийских демократических сил (SDF)**** вблизи населенного пункта Коменьи к северу от Ракки на заминированных автомобилях.

Провинция Хама

Военнослужащие правительственных сил провели ответный обстрел укрепленных районов боевиков оппозиционных группировок недалеко от населенного пункта Аль-Сахият на юго-востоке провинции Хама. Подразделения САА вели огонь из артиллерии и пулеметов. В ходе обстрела была уничтожена группа боевиков, также разрушена значительная часть укреплений террористов.