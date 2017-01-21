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Надеяться на лучшее: Песков рассказал о встрече Путина и Трампа
Политика

Надеяться на лучшее: Песков рассказал о встрече Путина и Трампа

Сегодня 11:35
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Надеяться на лучшее: Песков рассказал о встрече Путина и Трампа

Лондон, 21 января. Президент РФ Владимир Путин готов к встрече с новым президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, организация встречи глав двух стран займет не недели, а несколько месяцев.

«Это не будут предстоящие недели, давайте надеяться на лучшее, на то, что эта встреча состоится в ближайшие месяцы», — сказал Песков телеканалу «Би-би-си».

Он выразил уверенность, что Путин будет готов к встрече с Трампом.

Напомним, инаугурация Дональда Трампа состоялась 20 января, сообщает НСН. Официально вступивший в должность президента США Трамп возглавил парад в честь инаугурации на бронированном лимузине.

комментарии
Катерина Михайлиди
#владимир путин #дональд трамп #дмитрий песков
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