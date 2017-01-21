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Сирия: ВС РФ учат военную полицию САР держать автоматы и работать под прикрытием
Сирия эксклюзив

Сирия: ВС РФ учат военную полицию САР держать автоматы и работать под прикрытием

Сегодня 12:37
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Сирия: ВС РФ учат военную полицию САР держать автоматы и работать под прикрытием

Тактические тренировки и учения военной полиции РФ, проводимые совместно с подразделениями военной полиции и республиканской гвардии САР, станут регулярными. Данное решение было принято сирийским командованием по результатам внеочередной проверки боеспособности подразделений военной полиции. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Предполагается, что российские и сирийские патрули военной полиции в ближайшем будущем будут совместно дежурить в прифронтовых районах и продолжат осуществлять гуманитарные поставки продуктов питания и медикаментов семьям, пострадавшим в ходе боевых действий. Роли будут распределены таким образом, чтобы оперативное слаживание патрулей проходило по принципу обмена опытом и прикладными навыками.

Российским бойцам необходимо улучшить и расширить контакты с местным населением, на практике ознакомиться с местной топографией, но, прежде всего, изучить тонкости психологического и коммуникативного подхода к жителям прифронтовой зоны. Сирийские офицеры готовы предоставить всю необходимую информацию по всем вышеперечисленным пунктам.

Российские офицеры, со своей стороны, обязались в максимально сжатые сроки поднять уровень боевой подготовки сирийских коллег. Многие из них вынуждены участвовать в боевых действиях — такие задачи выходят за пределы обязанностей военной полиции, потому сирийцы слабо знакомы с фактической стороной и спецификой работы. По сути, совместные тренировки подразделений российской и сирийской военных полиций свидетельствует о взаимопонимании САА и ВС РФ на всех доступных уровнях.

Сирия: ВС РФ учат военную полицию САР держать автоматы и работать под прикрытием

До недавнего времени многие кадровые сирийские офицеры, несмотря на активное участие России в борьбе с террористами, скептически смотрели на внедрение военных специалистов ВС РФ в состав подразделений САА. Природа опасений подобного рода была связана, прежде всего, с утвердившейся в войсках клановой системой, негативно влияющей на боеспособность и дисциплину многих бригад. В меньшей степени от неприятных последствий офицерского кумовства страдают ВВС САР.

Разнообразные ополченческие структуры, а также свежесформированные сухопутные части подвергнуты более значительному воздействию «хитрых процессов», часто завершающихся внезапными фиаско. Внезапно всплывающий недостаток вооружения и боеприпасов, реализуемых на черном рынке некоторыми генералами, — пожалуй, самая малая из бед. Гораздо хуже выглядит обнаруженный в ходе оперативной проверки нулевой боевой опыт личного состава некоторых бригад, которыми сирийское командование порой затыкает самые опасные участки фронта.

Сирия: ВС РФ учат военную полицию САР держать автоматы и работать под прикрытием

Военспецы хватаются за головы, узнав, что 75% личного состава бригады, направленного на один из восточных рубежей, впервые увидели автомат около месяца назад. Однако стоит сказать, что под руководством военных специалистов ВС РФ ситуация постепенно меняется к лучшему. Остается пожелать терпения нашей военной полиции, а их сирийским коллегам — успеха в учебе.

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Кирилл Оттер
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