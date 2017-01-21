Стали известны подробности о подозреваемом в покушении бизнесмена на Lexus

Москва, 21 января. Мужчина, которого подозревают в покушении на столичного бизнесмена, был убит при попытке задержания.

Как рассказали в правоохранительных органах, инцидент произошел в субботу в одной из квартир на Щелковском шоссе в российской столице. При задержании злоумышленник попытался оказать сопротивление правоохранительным органам. Он собирался кинуть в них гранату. В результате он был застрелен полицией.

Как пишет РИАМО, следователи выяснили, что мужчина укрывался от полицейских в квартире знакомых, вместе с которыми ранее работал на рынке.

Как сообщала Газета.Ru, 18 января на Шмитовском проезде злоумышленники совершили покушение на московского бизнесмена. Они выстрели ему в голову, и скрылись с места преступления. Расследование уголовного дела продолжается.