Ученые рассказали, почему курение приводит к шизофрении

Лондон, 21 января. Ученые выяснили, что активное курение может привести к шизофрении. Британские исследователи провели ряд экспериментов и выявили влияние курения на психику.

Они отметили, что сигареты пагубно сказываются не только на легких и сердце человека, но также могут вызвать у курильщика ряд психических расстройств, среди которых есть шизофрения.

В эксперименте приняли участие 250 тысяч добровольцев, которые не страдают этой вредной привычкой и 15 тысяч человек, ежедневно выкуривающих несколько сигарет.

По результатам исследования специалисты объяснили, что в сигаретах содержится ряд вредных веществ, которые попадая в мозг человека, отравляют и нарушают его деятельность.

Как писала Газета.Ru, ученые выяснили, почему бросившие курить начинают толстеть.