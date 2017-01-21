Минск продлил действие новых тарифов на транзит российской нефти

Минск, 21 января. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии продлило срок действия новых тарифов на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории государства.

Об этом свидетельствует документ, опубликованный на официальном сайте республики.

С 1 февраля тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам компании «Гомельтранснефть Дружба» по маршруту Унеча (Высокое) — Адамова Застава повышен до 287,90 российских рублей за тонну нетто (без НДС).

По маршруту Унеча (Высокое) — Броды — будет действовать цена до 123,66 российских рублей.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил заменить поставки российской нефти альтернативными вариантами.