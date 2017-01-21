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Ученые объяснили, почему лошадь — самое смертоносное животное для человека
Весь мир

Ученые объяснили, почему лошадь — самое смертоносное животное для человека

Сегодня 11:27
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Ученые объяснили, почему лошадь — самое смертоносное животное для человека

Мельбурн, 21 января. Австралийские ученые назвали самое смертельно опасное для человека животное на континенте. Исследователи Мельбурнского университета, пришли к выводу, что больше всего австралийцев погибли по вине лошадей.

Согласно статистике, за последние 13 лет эти животные стали причиной смерти 74 человек, тогда как потенциально опасные пчелы и змеи убили 27 человек. Еще 26 человек стали жертвами акул, а 19 австралийцев погибли от зубов крокодила. А тех, кто был госпитализирован после укуса ядовитых пауков, оказалось 11 тысяч человек. При этом всех их удалось спасти.

«Для меня стало неожиданностью то, что больше всего людей убили лошади. Еще удивительнее то, как малы эти цифры с национальной точки зрения. К примеру, за тот же период около пяти тысяч человек просто утонули», — рассказал профессор из Университета Мельбурна Ронел Велтон.

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Катерина Михайлиди
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