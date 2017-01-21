Мельбурн, 21 января. Австралийские ученые назвали самое смертельно опасное для человека животное на континенте. Исследователи Мельбурнского университета, пришли к выводу, что больше всего австралийцев погибли по вине лошадей.

Согласно статистике, за последние 13 лет эти животные стали причиной смерти 74 человек, тогда как потенциально опасные пчелы и змеи убили 27 человек. Еще 26 человек стали жертвами акул, а 19 австралийцев погибли от зубов крокодила. А тех, кто был госпитализирован после укуса ядовитых пауков, оказалось 11 тысяч человек. При этом всех их удалось спасти.