Российские ученые предложили осветить Землю «зеркалом» из космоса

Москва, 21 января. Орбитальную систему освещения земной поверхности солнечным светом предлагают реализовать специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия».

По мнению специалистов, такая технология позволит увеличить продолжительность светового дня и изменить спектр светового потока. Система построена на основе комических аппаратов-рефлекторов с отражателями, которые находятся на околоземной орбите.

Ученые в скором времени представят доклад на Академических чтениях по космонавтике. Совместно с коллегами они рассмотрят проблемы эксплуатации таких спутников и безопасность их функционировании.

Ранее ученые узнали, когда Солнце уничтожит все живое на Земле. Они констатируют, что в будущем Солнце уничтожит все живое на Земле. Планета, вероятно, останется цела, однако никто не выживет. Они также уточнили, что полностью будут разрушены Меркурий и Венера.