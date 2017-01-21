Встрече по Сирии в Астане уделят повышенное внимание

Астана, 21 января. Подготовка к проведению межсирийской встречи, которая должна состояться в понедельник 23 января, активно идет в столице Казахстана. Этому мероприятию будет уделено повышенное внимание.

Обоснованность выбора Астаны в качестве площадки для проведения столь важных переговоров была в очередной раз подчеркнута в ходе встречи министра иностранных дел России Сергей Лаврова с его казахским коллегой Кайратом Абдрахмановым.

Лавров подчеркнул, что с самого начала урегулирования сирийского кризиса Астана стремится содействовать процессу. По мнению министра, «всем — и правительству, и группам оппозиции — это место подошло как нельзя лучше».

Ранее сообщалось, что переговоры по Сирии в Астане могут пройти при посредничестве ООН.