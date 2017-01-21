Сирия сегодня: роботы в Алеппо, США бомбят в Идлибе, ИГ наступает в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 21 января. Сирийские переговоры грозят некоторыми осложнениями. Алеппо становится безопаснее. США нанесли удары в провинции Идлиб по лагерю боевиков. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Астана все ближе

Конференция в Астане по сирийскому урегулированию должна состояться через два дня. Сегодня в столицу Казахстана прибыла иранская делегация. Другие стороны также определились с представителями на переговорах. В частности, от сирийского правительства возьмет слово постпред страны при ООН Башар Джаафари. В то же время делегацию вооруженной оппозиции возглавит один из лидеров группировки «Джейш аль-Ислам» (запрещена в РФ) Мухаммед Аллуш.

Остается непонятным вопрос, будет ли участвовать в переговорах американская делегация. Понятно, что ей было выслано приглашение, но ответа пока нет. Примечательно, что ответ должна дать уже команда нового президента Дональда Трампа. При этом резко против возможного участия Вашингтона уже успел высказаться Тегеран.

Мотивы иранской стороны понять можно: Трамп в свое время критично высказался по ее ядерной программе. В самом Иране упрощают еще больше: мол, Штаты поддерживают террористов, потому сложно ждать от них конструктива и участия в политическом урегулировании в Сирии. В качестве примера приводят события в Дейр-эз-Зоре, где боевики ИГ в последнее время ведут успешные бои против правительственных войск и наступают на их позиции. Считается, что Вашингтон приложил к этому руку, а может и сразу две, и пытается таким образом сорвать переговоры.

Удар США в Идлибе

В последнее время оживились американцы и возглавляемая ими коалиция. Накануне они бомбили позиции террористов в Ракке, а сегодня нанесли удары по лагерю группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) в сирийской провинции Идлиб. Счет вражеским потерям, если верить американскому командованию, перевалил за сотню.

В налете участвовали стратегический бомбардировщик B-52 и ударные беспилотные летательные аппараты. Известно, что лагерь Шейх-Сулейман существовал как минимум с 2013 года. Теперь ему нанесен серьезный урон.

Возможно, Пентагон очень уж скоро и буквально воспринял слова Трампа на инаугурации о том, что нужно бороться с терроризмом. Возможно, Вашингтон хочет вернуть себе лавры и роль главной силы на Ближнем Востоке. Ясно только одно: тут точно есть подвох, который всплывет позднее.

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Роботы-саперы в Алеппо

Зато в Алеппо уже давно мир. А чтобы на территории города не громыхнуло вновь, там трудятся военнослужащие РФ. По информации нашего Минобороны, саперам удалось разминировать более двух тысяч гектаров восточной части города. За полтора месяца стали безопасными более 700 километров дорог, было обнаружено более 26 тысяч взрывоопасных предметов, из них 13 тысяч — самоделки. В операции задействованы индукционные миноискатели, роботы-саперы и минно-розыскные собаки.

Вспоминается, что весной, пока боевики ИГ не захватили Пальмиру повторно, наши военнослужащие проделали большую работу и там, разминировав как историческую, так и жилую части города. Тогда было очищено 825 гектаров территории, почти 80 километров дорог и почти девять тысяч самых разных объектов. Так что опыт есть и качественный.