Новости Новороссии: Донбасс под угрозой экологической катастрофы, танки ВСУ обстреляли Донецк и юг ДНР

Новороссия, 21 января. Подразделения ВСУ ударили по Донецку, Ясиноватой и югу ДНР из танков, минометов и арторудий. Денис Пушилин заявил, что переброска позиций украинской армии к территории ДФС может спровоцировать экологическую катастрофу. Штаб Народной милиции ЛНР не зафиксировал обстрелов со стороны киевских силовиков в минувшие сутки.

Пушилин: ВСУ могут спровоцировать экологическую катастрофу в Донбассе

Руководитель делегации Донецкой народной республики на переговорах в Минске Денис Пушилин заявил, что намерен на следующем заседании контактной группы вынести на повестку вопрос о недопустимости продвижения украинской армии к территории Донецкой фильтровальной станции.

Как подчеркнул председатель Народного совета ДНР, перенос подразделениями ВСУ своих опорных пунктов ближе к ДФС может спровоцировать экологическую катастрофу. Наблюдательный блокпост киевских силовиков находится всего в 200 метрах от территории станции, хотя минимально допустимая удаленность составляет 1,5 км.

При этом на уровне командования есть подписанный документ, предусматривающий запрет на размещение военных подразделений вблизи фильтровальной станции. Тем не менее украинская сторона все-таки переместила свои позиции в запрещенную установленными соглашениями зону, отметил Денис Пушилин. Он также добавил, что представители ДНР подготовят все необходимые материалы по этому делу, и вопрос о продвижении ВСУ к ДФС будет обязательно поднят в рамках следующей встречи контактной группы, которая состоится в Минске 1 февраля.

Напомним, что Донецкая фильтровальная станция расположена в районе между Авдеевкой и Ясиноватой. Станция обеспечивает водоснабжение населенных пунктов, находящихся по обе стороны от линии соприкосновения, в том числе Донецка, Ясиноватой, поселков в этом регионе, а также подконтрольных Киеву Авдеевки и Красногоровки. Однако за время вооруженного конфликта ДФС не раз оказывалась на линии огня, из-за чего ее работа останавливалась, и подача воды в города и села нарушалась.

Окраины Донецка и Ясиноватой под ударами запрещенных орудий ВСУ

Согласно данным представителей силовых ведомств ДНР, украинские военнослужащие выпустили более 80 артиллерийских, танковых снарядов и мин по территории республики за прошедший вечер и ночь.

Массированный огонь с направления позиций подразделений ВСУ велся по прифронтовым зонам ДНР в период с 19.00 до 22.00. За это время киевские силовики выпустили в общей сложности 81 танковый и артиллерийский снаряд калибрами 122 и 152 мм, а также мину калибрами 82 и 120 мм. Кроме того, военнослужащие ВСУ произвели десятки выстрелов из вооружения БМП и различных типов гранатометов по территориям, подконтрольным республиканских силам, сообщили в ведомстве.

Под ударами украинской армии оказались населенные пункты Александровка на западной окраине Донецка, Крутая Балка в окрестностях Ясиноватой и Николаевка в Тельмановском районе в южной части республики. Информации о возможных жертвах среди мирного населения и разрушениях пока не поступало, добавил источник.

Напомним, накануне замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин обнародовал данные о почти 4 350 фактах нарушения украинской стороной установленного на линии фронта режима тишины за неделю. При этом в результате обстрелов со стороны ВСУ получили ранения два мирных жителя и три военнослужащих войск республики, еще два солдата ДНР были убиты.

Тишина в ЛНР: Обстрелов не зафиксировано

В штабе Народной милиции Луганской народной республики сообщили, что в минувшие сутки подразделения ВСУ придерживались установленного режима прекращения огня на линии разграничения сторон в Донбассе.

Так, за прошедшие сутки, с 20 на 21 января 2017 года, обстрелов со стороны киевских силовиков зафиксировано не было, отмечают в оборонном ведомстве ЛНР. Представители штаба также подчеркнули, что республиканские силы по-прежнему строго придерживаются объявленного перемирия и огонь не открывают.

Напомним, накануне источник в оборонном ведомстве республики сообщил, что опорные пункты военнослужащих Народной милиции один раз за сутки подверглись обстрелу со стороны украинской армии. Подразделения ВСУ открыли огонь из крупнокалиберных минометов по населенному пункту Калиновка, расположенному в окрестностях Дебальцево.