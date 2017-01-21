Автобус с детьми из Венгрии разбился в Италии, семь человек погибли

Рим, 21 января. Не менее семи человек погибли в результате крупного дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса с подростками на севере Италии.

Как пишет Corriere della Sera, в автобусе находились подростки от 14 до 18 лет. Авария произошла около полуночи по местному времени (около 02.00 по мск). Автобус возвращался из Франции в Венгрию через территорию Италии. В коммуне Сан-Мартино-Буон-Альберго в провинции Верона он врезался в дерево и загорелся.

Многие пассажиры вылетели через лобовое стекло, часть осталась заблокированной в транспорте.

Экстренные службы работают на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что двое россиян погибли в жуткой аварии в Таиланде.