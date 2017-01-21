Десятки пожарных тушат цех деревообрабатывающего завода в Челябинске

Челябинск, 21 января. В Челябинске сгорел цех деревообрабатывающего завода. Как сообщает пресс-центр регионального управления МЧС РФ, площадь пожара составила порядка 800 кв. метров.

Информация о пожаре поступила в спасательное ведомство около пяти часов утра. Открытым пламенем горел цех для хранения древесины. Существовала угроза дальнейшего распространения огня на другие строения. Благодаря работе пожарных уже через час удалось локализовать распространение пожара.

Как объяснил «URA.RU» начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Челябинской области Михаил Теплых, пожар очень сложный, поскольку пострадала большая площадь. Спасателям придется работать на этом объекте еще очень долго.

В общей сложности на тушении пожара и ликвидации последствий заняты 78 человек и 20 единиц техники. По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.