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День открытых дверей на российском «Адмирале Трибуце» вызвал ажиотаж у японцев
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День открытых дверей на российском «Адмирале Трибуце» вызвал ажиотаж у японцев

Сегодня 9:43
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День открытых дверей на российском «Адмирале Трибуце» вызвал ажиотаж у японцев

Токио, 21 января. Большой ажиотаж среди местного населения вызвал день открытых дверей, который проходит сегодня на противолодочном корабле «Адмирал Трибуц». Судно прибыло с визитом в составе отряда кораблей Тихоокеанского флота в японский порт Майдзуру.

Как рассказали в российском посольстве в Японии, в субботу на корабле проходит день открытых дверей. К нему выстроилась огромная очередь из желающих попасть на борт.

Напомним, ранее стало известно, что отряд кораблей ТОФ в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и танкера «Борис Бутом» прибыл в японский порт Майдзуру.

Ранее сообщалось, что «Адмирал Пантелеев» вернулся из дальнего морского похода во Владивосток. 

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Алия Шарафутдинова
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