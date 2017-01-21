Жертвами мощного взрыва на пакистанском рынке стали не менее 18 человек

Москва, 21 января. Не менее 18 человек погибли и более 50 пострадали в результате взрыва, прогремевшего в субботу на рынке в пакистанском городе Парачинар.

Как передает канал Geo TV со ссылкой на местные власти, взрыв произошел рано утром. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Около десяти из них находятся в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы оцепили место взрыва. По данным СМИ, это уже четвертый подобный инцидент на этом рынке за последнее время.

Ранее сообщалось, что сотрудники спецслужб стали жертвами страшного взрыва в Пакистане. В племенном районе Баджаур, что на севере Пакистана, террористы привели в действие самодельное взрывное устройство. В результате инцидента от полученных телесных повреждений на месте трагедии погибли два сотрудника службы безопасности страны.