Дональд и Меланья Трамп исполнили танец под песню Синатры в Белом доме

Вашингтон, 21 января. Дональд Трамп впервые пригласил свою супругу на романтический танец в качестве президента США. Первая леди и новый глава Белого дома исполнили трогательный танец под композицию May Way Фрэнка Синатры, культовую для всех американцев.

Сразу после инаугурации чета Трмпов, по традиции, посетила несколько балов: Liberty, Freedom и еще один, для военных.

На балу Liberty Трамп произнес короткую речь, в которой отметил, что это «великий день». А после обратился к своей супруге, вышедшей в струящемся белом платье, с просьбой оказать ему честь и потанцевать с ним.

Чета Трампов исполнила медленный танец под песню легендарного Фрэнка Синатры. Через некоторое время к президенту и первой леди присоединились вице-президент Майкл Пенс со своей супругой Карен, дочь президента Иванка с мужем Джаредом Кушнером, а также сыновья Трампа Дональд-младший и Эрик.