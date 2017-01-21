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ЛНР: Луганск заявил об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за минувшие стуки
Новороссия

ЛНР: Луганск заявил об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за минувшие стуки

Сегодня 9:25
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ЛНР: Луганск заявил об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за минувшие стуки

Луганск, 21 января. В Луганской народной республике за минувшие сутки не зафиксировано ни одного обстрела со стороны украинских военных.

Как рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР, ВСУ за прошедшие стуки соблюдали режим прекращения огня. 

Ранее сообщалось, что киевские силовики за неделю выпустили по территории Луганской народной республики более 500 снарядов. ВСУ вели огонь из артиллерии калибром 122 миллиметра, минометов калибром 120 и 82 миллиметра. При обстрелах применялись БМП-1, зенитные установки ЗУ-23-2, а также гранатометы и стрелковое оружие. В Народной милиции ЛНР рассказали, что ВСУ стягивают в Донбасс танки и «Грады».

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Алия Шарафутдинова
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