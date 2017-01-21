Российские космонавты вырастили на МКС четвертое поколение мух-дрозофил

Москва, 21 января. Российские космонавты на МКС завершили серию экспериментов по изучению мух-дрозфил в условиях невесомости.

Руководитель эксперимента, доктор физико-математических наук Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева рассказала, что это уже четвертое поколение выращенных на международной космической станции мух и пятое поколение личинок.

Исследователь отметила, что изучение процессов размножения в космосе позволяют анализировать механизмы возникновения негативных изменений на клеточном уровне. Эксперты наблюдают, как на размножение влияют космическая радиация, вибрация и другие факторы.

Ранее сообщалось, что Россия и США отправят в космос мышей.