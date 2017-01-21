Лодка с 13 рыбаками потерпела крушение в Восточно-Китайском море

Пекин, 21 января. Лодка с 13 рыбаками на борту затонула в акватории Восточно-Китайского моря. 12 моряков пока найти не удалось.

Как сообщает в субботу агентство Синьхуа, в командном пункте Восточного флота ВМС Народно-освободительной армии КНР уточнили, что ЧП произошло накануне вечером. Спасатели провинции Цзянсу обратились за помощью к военным.

Для спасательной операции к месту крушения прибыли два сторожевых корабля ВМС НОАК и один беспилотный аппарат.

К этому времени обнаружено тело одного из рыбаков. О судьбе еще 12 моряков пока не сообщается.