Семь человек погибли в жутком ДТП с автобусом во Франции

Рим, 21 января. Не менее семи человек погибли, десятки получили травмы в результате автокатастрофы с участием автобуса в Италии.

Как сообщает L’Agence France-Presse, ДТП произошло в городе Верона в пятницу ночью. По предварительным данным, озвученными спасателями, автобус по неустановленной пока причине врезался в столб. Сразу после столкновения вспыхнул пожар.

Предположительно, водитель автобуса, гражданин Франции, погиб.

На данный момент детали аварии не сообщаются, информация уточняется.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что шесть граждан Великобритании погибли в автокатастрофе в Саудовской Аравии. Семья из пригорода Манчестера и пара из Глазго погибли в результате несчастного случая во время паломничества в Мекку, еще несколько британцев, кто находился в автобусе, получили ранения.