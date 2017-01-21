Кран разрушил крышу здания с ОЯТ АЭС в Японии

Токио, 21 января. На здание, в котором хранится отработанное ядерное топливо (ОЯТ) одной из АЭС Японии, упал подъемный кран и повредил крышу.

ОЯТ, как сообщается, согласно технологии, применяемой в том числе и на АЭС «Такахама» в Японии, содержится в специальном бассейне-резервуаре, и разрушения, произведенные упавшим краном, до бассейна не дошли.

Как сообщает ТАСС, в сам бассейн с ОЯТ обломки не попали, никто не пострадал. При этом известно, что в бассейне этого здания хранится 259 отработанных топливных стержней.