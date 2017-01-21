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Россияне смогут наблюдать два лунных затмения в 2017 году
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Россияне смогут наблюдать два лунных затмения в 2017 году

Сегодня 8:51
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Россияне смогут наблюдать два лунных затмения в 2017 году

Москва, 21 января. Главным астрономическим событием 2017 года станет полное солнечное затмение, полоса полной фазы которого пройдет по Северной Америке. Всего же в этом году произойдут два солнечных и два лунных затмения. 

Как сообщает ресурс Astronet, затмения придутся на февральское и августовское новолуние и полнолуние. Первое затмение года состоится уже 11 февраля. Его можно будет наблюдать невооруженным глазом на всей территории России за исключением Дальнего Востока и Курильских островов. Земля попадет в полутень Луны, что сделает образ спутника прозрачным и менее освещенным.

Второе затмение, ожидаемое 26 февраля, будет кольцеобразным солнечным. Полоса пройдет по акватории Тихого и Атлантического океанов, а также по территории юга Южной Америки и юга Африки. Россиянам, к сожалению, не удастся увидеть затмение.

Третье затмение года будет частным лунным и пройдет 7 августа. Его можно будет увидеть почти на всей территории России и стран СНГ (за исключением самых северных и самых восточных районов страны). 

Четвертое затмение 2017 года будет полным солнечным. Оно произойдет при новолунии 21 августа, а полоса полной фазы пройдет по акватории Тихого и Атлантического океанов, пересекая североамериканский континент с запада на восток. Частные фазы увидят жители восточных районов РФ. 

Ранее «Газета.ру» сообщала, что ученые из Калифорнийского технологического института под руководством Тревора Дэвида сообщили об обнаружении еще одной звезды, которая затмевается пока не известным объектом. 

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Олеся Волкова
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