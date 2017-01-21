С сайта Белого дома убрали раздел о правах ЛГБТ-сообщества

Вашингтон, 21 января. С официального сайта Белого дома, обновленного после вступления в должность нового президента США Дональда Трампа, исчез раздел о правах ЛГБТ-сообщества.

Помимо этого при обновлении сайта после инаугурации Трампа была удалена страница, посвященная изменению климата.

Как сообщает «Газета.ру», сейчас на месте раздела, посвященному правам лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией, опубликован энергетический план Трампа.

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Ранее сообщалось, что на обновленном сайте Белого дома появился новый раздел, в котором будут публиковать данные о зарплатах сотрудников аппарата президента Штатов.