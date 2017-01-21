Флаг России развернули за спиной Трампа во время инаугурационного парада

Вашингтон, 21 января. Флаг России кто-то развернул за спиной президента США Дональда Трампа во время торжественного парада в честь его инаугурации.

Кто и из каких побуждений сделал это, до настоящего времени неизвестно, однако американские СМИ, в частности, телеканал Fox News, получили картинку: Трамп на фоне флага Российской Федерации в день вступления в должность президента США.

Напомним, миф о роли России в избрании Трампа президентом США был вброшен противниками вступившего в должность президента задолго до его победы на выборах. Уже после признания его победы эта вброшенная легенда не просто не сходит с первых полос СМИ, но и тиражируется организованными «активистами» — противниками Трампа.