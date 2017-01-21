Корабли Тихоокеанского флота прибыли в Японию для совместных учений

Владивосток, 21 января. Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутом» прибыл в субботу с визитом в японский порт Майдзуру.

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Владимир Матвеев, здесь должны состояться совместные российско-японские военно-морские учения по спасению на море «САРЕКС».

Руководители похода проведут встречу с мэром города и представителями ВМС Японии, сообщает ТАСС.

У военнослужащих будет свободное время, чтобы осмотреть достопримечательности. Завершит визит учение «САРЕКС»: российские и японские корабли отработают в Японском море совместные действия по спасению терпящих бедствие.