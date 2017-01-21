Президент США и первая леди станцевали первый танец на балу в честь инаугурации

Вашингтон, 21 января. Президент США Дональд Трамп станцевал со своей супругой Меланьей на балу Liberty свой первый танец в новом качестве.

Первая леди вышла в длинном струящемся платье молочного цвета с открытыми плечами, очаровав присутствующих. Трамп выступил с короткой речью перед собравшейся многотысячной аудиторией: «Мы сделали это!». При этом он снова пообещал сделать Америку «снова великой».

После своего короткого выступления, Трамп обратился к Меланье, предложив станцевать с ним. Чета Трампов начала танец под культовую песню для всех американцев May Way Фрэнка Синатры.

После к ним присоединились вице-президент Майк Пенс с супругой и дети Трампа со своими парами.

.@VP Mike Pence and his wife Karen join @POTUS and @FLOTUS on the dance floor! #TRUMP45