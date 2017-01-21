Аллигатор прокусил пальцы сыну Кличко во Флориде

Таллахасси, 21 января. Старшего сына мэра Киева Виталия Кличко Егора-Даниэля во Флориде (США) покусал аллигатор.

На своей странице в Facebook молодой человек выложил фотографию раненой руки. И сообщил, что на данный момент с ним уже все хорошо. «Правило номер один для тех, кто присматривает за аллигаторами: если он хочет есть — покормите его!», — написал Егор-Даниэль под фото.

Как сообщает украинское издание «Страна», сын мэра Киева в качестве волонтера работает в Национальном парке Эверглейдс, где ухаживает за аллигаторами.

Старший сын Кличко учится в Штатах в колледже Ransom Everglades School. Эта школа и ее общежития для старшеклассников находятся в Майами (штат Флорида) на берегу Атлантического океана. По данным издания, год обучения обходится в 34 100 долларов. Издание также отмечает, что дочь киевского градоначальника Лиза-Виктория и младший сын Максим также получают образование заграницей, в Международной школе Гамбурга.