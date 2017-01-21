Смертельная статистика: названо самое опасное для человека животное

Сидней, 21 января. Ученые, изучив статистику смертельных случаев, связанных с взаимодействием человека и представителей различных видов фауны целого континента, назвали самое опасное для человека животное.

Выводы ученых Австралии поражают: оказывается, в Австралии, знаменитой крокодилами, страшнее всего не аллигаторы, не змеи, а — лошади. За последние 13 лет ХХI века в чрезвычайных происшествиях с лошадьми погибли 74 человека. Чуть менее опасными оказались змеи и пчелы. А вот гибель от коварных крокодилов — это уже только третья степень в рейтинге.