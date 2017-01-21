Президент США Трамп справил новоселье в Белом доме 

Вашингтон, 21 января. Официально вступивший в должность президента США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей после участия в торжественном параде в честь своей инаугурации прибыл в Белый дом.

Бронированный лимузин нового президента сначала остановился около здания Министерства финансов, расположенного в непосредственной близости от резиденции президента. Чета Трампов совершила небольшую пешую прогулку, чтобы поприветствовать собравшихся. После этого Дональд и Меланья вернулись в автомобиль, и кортеж проследовал дальше до Белого дома.

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