Ракета Atlas V с военным спутником слежения GEO-3 стартовала с мыса Канаверал

Вашингтон, 21 января. Ракета Atlas V стартовала с космодрома на мысе Канаверал со спутником GEO-3 системы слежения SBIRS.

Ракета стартовала 03.42 мск в субботу. На орбите аппарат займет свое место в космической инфракрасной системе SBIRS.

SBIRS (Space-Based Infrared System) — американская двухкомпонентная комплексная космическая система раннего обнаружения пусков баллистических ракет нового поколения. Определяет траекторию ракет, дает указания при перехвате, используется при ведения разведки над территорией военных действий в инфракрасном диапазоне.

К 2017 году на орбиту выведены три спутника верхнего эшелона на эллиптических орбитах (HEO) и три геостационарных спутника (GEO).

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Ранее сообщалось, что старт Atlas V был отложен из-за появления в районе запуска самолета.