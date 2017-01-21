Владивосток, 21 января. Пассажирский самолет А-319 запросил экстренную посадку во Владивостоке, прервав рейс по маршруту Владивосток — Петропавловск-Камчатский.

Причиной экстренной посадки, как сообщает Газета.ру со ссылкой на ГУ МЧС по Приморскому краю, стало срабатывание датчиков пожарной сигнализации.

Самолет А-319 рейса N5614 вернулся в аэропорт Владивостока спустя 32 минуты после взлета: вылетев 20 января в 23.02 (мск) по направлению на Петропавловск-Камчатский, пассажирский борт совершил экстренную посадку в 23.33 (мск).

Сто пассажиров и шесть членов экипажа, находившихся на борту авиалайнера, не пострадали.