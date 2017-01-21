Итогом украинской инспекции в Ростовской области снова стали надуманные обвинения

Киев, 21 января. Генеральный штаб Украины по итогам проведенной инспекции в Ростовской области обвинил РФ в нарушении Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности.

В сообщении в Facebook Генштаб указывает на выявленные международной инспекционной группой нарушения положений соглашения о предоставлении информации о вооруженных силах всем государствам-участникам ОБСЕ.

Напомним, что Украина провела инспекцию в районе городов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Новошахтинск, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск. Инспекторы посетили военные полигоны Кадамовский и Кузьминский, ж/д станции погрузки и выгрузки Матвеев Курган и Хапры, сообщает Газета.ру.

В свою очередь, начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, заявил, что руководитель украинской инспекционной группы после завершения проверки отказался сообщить свои выводы и итоги проведенной работы.

«Хочется надеяться, что на этот раз украинская сторона откажется от игнорирования реальных итогов инспекции и выдвижения надуманных обвинений в адрес российской стороны», — подчеркнул Рыжков.