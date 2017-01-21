Московские полицейские застрелили мужчину, угрожавшего взорвать гранату

Москва, 21 января. Пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщила, что сотрудники полиции застрелили в столице мужчину, угрожавшего предметом, похожим на гранату.

Сообщается, что инцидент произошел на Щелковском шоссе.

Сотрудники правоохранительных органов пытались задержать подозреваемого в стрельбе в центре Москвы, когда тот оказал сопротивление и угрожал взорвать предмет похожий на гранату, передает Газета.ру.

Чтобы нейтрализовать злоумышленника, правоохранителям пришлось применить табельное огнестрельное оружие. Мужчина был ранен и впоследствии скончался.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.