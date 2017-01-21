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Япония выразила протест США из-за экстренной посадки военного вертолета
Весь мир

Япония выразила протест США из-за экстренной посадки военного вертолета

Сегодня 6:13
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Япония выразила протест США из-за экстренной посадки военного вертолета

Токио, 21 января. Пресс-служба Министерства обороны Японии сообщила о выраженном протесте Соединенным Штатам в связи с экстренной посадкой американского военного вертолета на острове Окинава.

Сообщается, что произошедшая в пятницу экстренная посадка ударного вертолета ВМС США Bell AH-1 Cobra в районе японского острова Икэи на юге страны вызвала серьезное беспокойство населения.

Кроме того, японское оборонное ведомство потребовало от Соединенных Штатов провести тщательное расследование случившегося и принять необходимые меры для того, чтобы подобные инциденты не повторялись.

Согласно имеющейся информации, посадка произошла в связи с обнаруженной во время полета неисправностью.

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Ирина Лошкарева
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