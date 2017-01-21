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Пушков оценил речь Трампа на инаугурации
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Пушков оценил речь Трампа на инаугурации

Сегодня 5:52
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Пушков оценил речь Трампа на инаугурации

Москва, 21 января. Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков считает, что речь, произнесенная президентом США Дональдом Трампом во время его инаугурации, была мощной.

По его словам, данная речь ко многому обязывает, сообщает Газета.ру.

«Яркий политик — мощная речь. Политик нового типа — речь нового времени. Она ко многому обязывает. Ему попытаются помешать. Удачи, г-н Трамп», — написал российский сенатор в своем Twitter.

Напомним, что Дональд Трамп начал свою инаугурационную речь с обещания восстановить Америку. Также он поблагодарил своего предшественника Барака Обаму и его супругу Мишель за легкий и безболезненный процесс передачи власти.

После этого новый глава Белого дома обрушился с потоком критики на высшее руководство страны, заявив, что Вашингтон стал закрыто структурой для обогащения узкого круга лиц, в то время как американский народ страдает от кризисов.

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Ирина Лошкарева
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