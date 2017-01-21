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Австралийские ученые назвали самое опасное животное на континенте
Технологии

Австралийские ученые назвали самое опасное животное на континенте

Сегодня 5:35
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Австралийские ученые назвали самое опасное животное на континенте

Сидней, 21 января. Специалисты Мельбурнского университета назвали самое опасное для человека животное в Австралии.

Сообщается, что наиболее опасным для человека представителем животного мира на зеленом континенте являются лошади.

Изучив статистику, ученые сделали шокирующее открытие, что наибольшее количество смертельных случаев, связанных с животными, произошло по вине лошадей. Отмечается, что по вине лошадей за последние 13 лет в Австралии погибли 74 человека.

Кроме того, люди из-за пауков, крокодилов и змей. И уже на втором месте по угрозе для людей — змеи и пчелы.

Добавим, что несмотря на периодические нападения коал на людей, в целом они не представляют опасности для человека.

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Ирина Лошкарева
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