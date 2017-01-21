Первым указом Трамп приостановил выполнение реформы Obamacare

Вашингтон, 21 января. Президент США Дональд Трамп, вступивший в должность накануне, одним из первых указов, подписанных после своей инаугурации, распорядился приостановить выполнение реформы здравоохранения Obamacare государственными учреждениями.

По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, в дальнейшем данная реформа может быть полностью отменена.

Спайсер уточнил, что указ Трампа для начала снимет бремя Obamacare, что в дальнейшем создаст возможность ее отмены.

Добавим, что данный указ соответствует предвыборному обещанию Трампа, который заявлял о необходимости ликвидировать реформу, проведенную бывшим президентом США Бараком Обамой.