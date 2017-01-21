Парламент Турции поддержал расширение полномочий президента

Анкара, 21 января. Парламент Турции одобрил внесение поправок в конституцию о смене парламентской формы правления на президентскую.

Законопроект предусматривает смену формы правления с парламентской на президентскую и упразднение должности главы правительства.

Сообщается, что по итогам голосования, прошедшего 21 января, за поправки высказались 339 депутатов из 488 участвовавших в заседании.

Отметим, что перед началом голосования каждая из статей пакета поправок была рассмотрена и одобрена по отдельности.

Добавим, что согласно уставу парламента, законопроект передадут на утверждение президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, после чего по одобренному документу будет проведен референдум.