Сирия новости 21 января 2017 7.00: в Хомсе САА вернула контроль над газом Аль-Маре, в Дейр эз-Зоре женщины взяли в руки оружие

Сирия, 21 января. В Хомсе САА вернула контроль над газом скважин аль-Маре, в Дейр эз-Зоре женщины взяли в руки оружие и поклялись не пустить ИГ* в свои дома. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Премьер-министр Сирии Имад Хамис встретился с представителями синдиката инженеров Египта для обсуждения планов предстоящего сотрудничества между САР и Египтом.

По официальной информации, в ходе встречи премьер Имад Хамис (Imad Khamis) заявил о важности хороших экономических связей между Сирией и Египтом. В свою очередь, глава синдиката египетских инженеров Tariq Nabawyвыразил поддержку народу Сирии в его борьбе с терроризмом. Следует отметить, отношения между Сирией и Египтом значительно улучшились в последнее время. И уже по неофициальным данным, некоторые источники сообщают, что Египет рассматривал возможность развертывания своего воинского контингента по поддержанию мира в Сирии.

В городе Бейт Джин два журналиста погибли в результате взрыва их автомобиля, заминированного неизвестными террористами. На какие СМИ работали погибшие журналисты, пока неизвестно, ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из известных группировок.

Провинция Алеппо

Атака турецких ВС на группировки террористов ИГ* в городе Салфания на востоке провинции, по некоторым данным, значительного успеха не имела.

В тоже время, следует учитывать, что террористы ИГ* умело пользуются приемами информационной войны, поэтому сообщения в социальных сетях и ряде региональных СМИ о том, что турецкие военные в столкновениях с ИГ* постоянно терпят поражение, не следует принимать за достоверную информацию.

Так, официальные источники не подтверждают сообщения о гибели в Салфании нескольких бойцов турецких ВС и утрате турецкими военными нескольких единиц военной техники.

Тем не менее, факт нескольких неудачных атак, предпринятых турецкими войсками в боях за город Аль-Баба подтверждается тем, что военные наблюдатели высказывают уверенность: в конечном счете, город освободит САА, добивающаяся в настоящее время успеха в районе города Аль-Баба. За последнее время силами САА освобождены 5 сел и несколько поселений, расположенных на Аль-Баб плато.

Провинция Хомс

Подразделения САА прорвали линию обороны террористов ИГ* на юго-востоке провинции, освобождена большая территория в районе военного аэродрома Тияс. Подразделениям САА, усиленным 1-й бронетанковой дивизией, после короткого боя с террористами ИГ*, удалось взять под контроль газовые скважины на Аль-Маре.

Также правительственные силы освободили большую часть территории у древнего города аль-Каръятен, террористы были вынуждены отступить к иракской границе.

Провинция Дейр эз-Зор

Женщины города Дейр эз-Зор поклялись с оружием в руках защитить от террористов ИГ* свои дома вместе с САА.

Под минометным обстрелом террористов ИГ* в районах Косур и Джура города Дейр эз-Зор, погибли 7 человек.

Провинция Идлиб

Привержены террористической группировки «Джебхат Фатх аш-Шам***» устроили демонстрацию против конференции в Астане, засняв представление «мирной демонстрации протеста» на видео.

Провинция Ракка

Самолеты ВВС коалиции уничтожили мост Шуайб Алзекр западнее города Табка, на трассе Алеппо — Ракка.

Ирак

Жители Мосула празднуют приближающееся полное освобождение восточной части своего города от террористов ИГ*.

Иракские военные обнаружили десятки дронов ИГ* и прочее снаряжение в Мосуле.