Джон Келли назначен на пост министра внутренней безопасности США

Вашингтон, 21 января. Сенат США в пятницу утвердил Джона Келли на пост министра внутренней безопасности (МВБ) Соединенных Штатов.

Сообщается, что за кандидатуру Келли отдали свои голоса 88 сенаторов. Против его назначения главой министерства проголосовали 11 человек, говорится в материале газеты «Известия».

Отметим, что до рассмотрения кандидатуры полным составом сената она была одобрена профильным комитетом.

Напомним, что на данную должность Джона Келли, прослужившего в ВМС США более 40 лет, в конце прошлого года выдвинул Дональд Трамп, в пятницу вступивший в должность президента Соединенных Штатов.