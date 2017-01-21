Накануне визита Путина в Венгрии открыли памятники русским солдатам

Будапешт, 21 января. В городе Эстергом, что на севере Венгрии, в пятницу состоялась торжественная церемония открытия двух памятников солдатам Российской империи и Советского союза. Об этом сообщает RT на русском со ссылкой на заявление одного из инициаторов создания монументов, вице-президента международной ассоциации «Миротворцы и мир» Ласло Карави.

Он заявил, что это дань памяти жителей Венгрии павшим русским солдатам в Первую и Вторую мировые войны.

По его словам, оба памятника установили в мемориальном парке, где были похоронены около 300 солдат Российской империи и более 800 бойцов Красной армии.

Стоит отметить, что данное мероприятие состоялось накануне официального визита в страну главы российского государства Владимира Путина.

Напомним, что ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские власти обеспокоены «нечистоплотной войной» с монументами воинам Красной армии в странах Евросоюза.