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Накануне визита Путина в Венгрии открыли памятники русским солдатам
Общество

Накануне визита Путина в Венгрии открыли памятники русским солдатам

Сегодня 4:20
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Накануне визита Путина в Венгрии открыли памятники русским солдатам

Будапешт, 21 января. В городе Эстергом, что на севере Венгрии, в пятницу состоялась торжественная церемония открытия двух памятников солдатам Российской империи и Советского союза. Об этом сообщает RT на русском со ссылкой на заявление одного из инициаторов создания монументов, вице-президента международной ассоциации «Миротворцы и мир» Ласло Карави.

Он заявил, что это дань памяти жителей Венгрии павшим русским солдатам в Первую и Вторую мировые войны. 

По его словам, оба памятника установили в мемориальном парке, где были похоронены около 300 солдат Российской империи и более 800 бойцов Красной армии.

Стоит отметить, что данное мероприятие состоялось накануне официального визита в страну главы российского государства Владимира Путина. 

Напомним, что ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские власти обеспокоены «нечистоплотной войной» с монументами воинам Красной армии в странах Евросоюза.

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Ксения Бекетова
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