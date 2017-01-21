Колонна протестующих подошла к Белому дому после приезда Трампа

Вашингтон, 21 января. Толпа протестующих против президентства миллиардера Дональда Трампа подошла к Белому дому в Вашингтоне.

Сообщается, что после прибытия в Белый дом вступившего в должность президента Дональда Трампа и его супруги Меланьи, к зданию подошла толпа протестующих, состоящая из нескольких сотен человек.

Отмечается, что пришедшие остановились у полицейских заграждений и скандируют лозунги против нового американского главы, говорится в материале газеты «Известия».

Добавим, что во время церемонии инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне проходили достаточно бурные акции протеста.

Чтобы усмирить демонстрантов полицейским пришлось применить перечный газ.