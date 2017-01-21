Акции протеста в Вашингтоне: арестованы 217 участников, ранены 6 полицейских

Вашингтон, 21 января. В эти минуты стало известно о том, что в Вашингтоне сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать 271 человека, которые в пятницу вышли на акции протеста в связи с инаугурацией нового 45-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности и начальника управления полиции Вашиннгтона Питера Ньюшэма.

Он сообщил, что в результате столкновений стражей порядка с протестантами, которые применяли насилие, с травмами различной степени тяжести в больнице оказались шесть сотрудников полиции. Известно, что трое стражей порядка получили травмы головы из-за попадания в них различных предметов.

Кроме того Ньюшэм отметил, что в общей сложности им удалось арестовать 217 человек.



