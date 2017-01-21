Шойгу поздравил российских военных инженеров с профессиональным праздником

Москва, 21 января. Глава Министерства обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск.

Министр отметил, что военные инженеры уже более трех столетий стоят на страже Отечества, успешно обеспечивая действия войск на полях сражений.

Шойгу напомнил о проявленном ими в годы Великой Отечественной войны мужестве и стойкости, подчеркнув, что нынешнее поколение военнослужащих достойно следует традициям, показывая профессионализм и высокую выучку.

По его словам, личный состав войск продемонстрировал мастерство, решительность, умение четко и слаженно работать в сложных условиях во время разминирования городов Пальмира и Алеппо в Сирии.

Глава российского оборонного ведомства выразил уверенность в том, что и в дальнейшем военные инженеры с честью будут решать самые сложные задачи в интересах обороноспособности Российской Федерации.