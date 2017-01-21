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Пассажирский самолет из Бейрута не может вылететь в Москву
Происшествия

Пассажирский самолет из Бейрута не может вылететь в Москву

Сегодня 4:16
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Пассажирский самолет из Бейрута не может вылететь в Москву

Бейрут, 21 января. Вылет пассажирского самолета по маршруту Бейрут-Москва в ночь на субботу отложен по техническим причинам, сообщает корреспондент ФАН  места событий.

Самолет Аэрофлота должен был вылететь из Бейрута в 2:05 мск (1:05 местного времени).  В 2:35 мск, уже с пассажирами на борту, лайнер все еще оставался на месте, даже не начав руления. Затем, как комментирует корреспондент ФАН , возвращающийся из командировки в Сирию, в самолете погас свет.  

Судя по пояснениям членов экипажа, произошел сбой бортового компьютера. Затем свет  в салоне самолета снова включился, началось руление.  В 3 часа мск  руление было прекращено. Командир экипажа сообщил, что бортовой компьютер лайнера неисправен, и пассажирам придется вернуться в здание аэропорта. Стюардессы попросили пассажиров забрать ручную кладь и покинуть самолет.

К настоящему времени  пассажирам выданы билеты, точных прогнозов ближайшего будущего тех, кто собирался улететь этим рейсом из Бейрута в Москву пока нет.  Корреспондент  ФАН будет сообщать о развитии событий. 

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Степан Яцко
#москва #аэрофлот #бейрут
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