Российские ученые учатся управлять силой мысли

Саратов, 21 января. Сотрудники кафедры «Автоматизация, управление и мехатроника» при Саратовском техническом госуниверситете им. Гагарина в настоящее время изобретают механизм, с помощью которого с легкостью можно будет управлять мыслями людей.

Кроме того сейчас специалисты пытаются также научиться оценивать уровень креативности человека.

Сообщается, что исследователи в настоящее время занимаются изучением когнитивного шума, а именно мозгового процесса, с помощью которого человеческое сознание может переключаться между задачами.

Отметим, что благодаря уникальной методике, созданной российскими специалистами, можно будет оценивать личностные качества человека, анализируя их склонности к тому или иному виду деятельности.

Глобальная цель проекта заключается в разработке систем, которые позволят управлять механизмами, используя силу мысли. И, напротив, созданием систем, управляющих мыслями человека.

