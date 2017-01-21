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Российские ученые учатся управлять силой мысли
Технологии

Российские ученые учатся управлять силой мысли

Сегодня 3:28
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Российские ученые учатся управлять силой мысли

Саратов, 21 января. Сотрудники кафедры «Автоматизация, управление и мехатроника» при Саратовском техническом госуниверситете им. Гагарина в настоящее время изобретают механизм, с помощью которого с легкостью можно будет управлять мыслями людей. 

Кроме того сейчас специалисты пытаются также научиться оценивать уровень креативности человека. 

Сообщается, что исследователи в настоящее время занимаются изучением когнитивного шума, а именно мозгового процесса, с помощью которого человеческое сознание может переключаться между задачами. 

Отметим, что благодаря уникальной методике, созданной российскими специалистами, можно будет оценивать личностные качества человека, анализируя их склонности к тому или иному виду деятельности. 

Глобальная цель проекта заключается в разработке систем, которые позволят управлять механизмами, используя силу мысли. И, напротив, созданием систем, управляющих мыслями человека.
 

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Ксения Бекетова
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