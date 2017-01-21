Папа Римский призвал Трампа бороться с бедностью

Ватикан, 21 января. Папа Римский Франциск обратился к вступившему в должность президенту США Дональду Трампу с призывом бороться с бедностью и заботиться о бедных во время нахождения на посту главы Соединенных Штатов.

Понтифик отметил, что американскому главе необходимо в своей работе руководствоваться этическими ценностями, пишет Газета.ру.

«В то время, когда человечество страдает от серьезных гуманитарных кризисов, я молюсь, чтобы ваши решения были продиктованы богатыми духовными и этическими ценностями, которые сформировали историю американского народа», — отметил папа Франциск.

Напомним, что накануне состоялась церемония инаугурации 45 президента США миллиардера Дональда Трампа.