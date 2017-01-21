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ИГИЛ: Турция экстрадировала во Францию вербовщика исламистов
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ИГИЛ: Турция экстрадировала во Францию вербовщика исламистов

Сегодня 3:22
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ИГИЛ: Турция экстрадировала во Францию вербовщика исламистов

Париж, 21 января. Власти Турции экстрадировали во Францию вербовщика экстремистской группировки «Исламское государство».

Сообщается, что в пятницу вечером из Турции во Францию был выслан экстремист французского происхождения Кевин Гиаварк.

Согласно имеющейся информации, боевик, включенный в санкционный список «Комитета по санкциям против ИГ и «Аль-Каиды» Совета Безопасности ООН, в 2012 году в Сирии стал членом радикальной организации «Джебхат ан-Нусра», а затем стал вербовщиком в группировку «Исламское государство» (обе группировки запрещены в РФ). передает ТАСС.

Добавим, что власти Франции хотят получить от Гиаварка данные о финансировании экстремистской деятельности в стране.

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Ирина Лошкарева
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