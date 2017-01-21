Противники Трампа сожгли флаг США на акции протеста в Монреале 

Монреаль, 21 января. На улицах канадского Монреаля, что в провинции Квебек, в пятницу сотни человек устроили акцию протеста против вступления в должность 45-го главы американского государства Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Противники нового президента прошли по центральным улицам города до здания генерального консульства США, где сожгли картонное изображение Трампа и флаг США. К воротам дипломатического ведомства участникам акции подобраться не удалось, поскольку им помешали сотрудники полиции. Информации о столкновениях и арестах пока не поступало.

Как в свою очередь рассказала организатор этой акции Николь Леблан, люди вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство сексистской, антииммиграционной, исламофобской и ксенофобской политикой Трампа, а также действий ряда ультраправых объединений Квебека, «которые исповедуют схожие взгляды». Она также отметила, что до конца дня в Монреале должна пройти еще одна подобная акция протеста.

Напомним, что ранее акцию протеста устроили жители американского Вашингтона. Они тоже вышли на улицы города для того, чтобы высказать свое недовольство политикой нового 45-го президента США.

